LIVE | Bergkoning Bouwman moet kopgroep laten gaan, twee Nederlanders blijven vooraan over

De renners in de Ronde van Italië krijgen het een dag na de laatste rustdag meteen flink voor de kiezen. Maar liefst drie beklimmingen van de eerste categorie dienen bedwongen te worden in etappe zestien. Het peloton vertrok om 11.15 uur vanuit Salo, de finish wordt rond 17.15 uur verwacht in Apricia. Uiteraard volgen we de etappe hier op de voet.