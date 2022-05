LIVE | Flinke kopgroep bedreigt roze trui Van der Poel - Miguel Ángel López stapt af

Drie Nederlanders in top tien Mathieu van der Poel slaat op weergaloze wijze direct toe in Giro en heeft roze trui te pakken

Mathieu van der Poel heeft de eerste roze trui veroverd in de Giro d’Italia. In de 195 kilometer lange rit van Boedapest naar Viségrad was hij in een sprint heuvelop net iets sneller dan Biniam Girmay. Wilco Kelderman (5de) en Bauke Mollema (7de) finishten ook van voren.

6 mei