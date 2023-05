LIVE Giro d’Italia | Bauke Mollema van troon gestoten in tijdrit, Thymen Arensman snel onderweg

Giro d’Italia | Bekijk hier alle uitslagen, klassemen­ten en het etappesche­ma

De 106de editie van de Giro d’Italia is ruim een week onderweg. Na acht etappes is de Noor Andreas Leknessund in het bezit van de roze trui. De wielerronde telt in totaal 21 etappes waarvan drie tijdritten en duurt tot en met 28 mei. De Australiër Jai Hindley won de Ronde van Italië vorig jaar, maar is nu afwezig. Bekijk in dit artikel alle uitslagen, klassementen en het etappeschema.