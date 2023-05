LIVE Giro d’Italia | Massasprint lijkt aanstaande, kopgroep heeft kleine voorsprong

De Giro d’Italia gaat verder met de tiende etappe. Zonder Remco Evenepoel, want de Belg verliet zondag in de roze trui de koers na een positieve coronatest. Geraint Thomas is de nieuwe klassementsleider. Wordt het een massasprint of blijven de vroege vluchters vooruit? De etappe verloopt in ieder geval chaotisch. Volg hier het koersverloop via een livewidget. In ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.