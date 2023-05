LIVE Giro d’Italia | Vroege vluchters bijna ingerekend in tweede etappe, massasprint lijkt op komst

Voor Dumoulin is de Giro ondanks alles nog altijd de kortste weg naar succes: ‘Zo lastig om verleden los te laten’

Klassement om zeep, niet in topvorm en pijn in zijn rug. De terugkeer van Tom Dumoulin in de Giro is allesbehalve gelukkig. Maar met nog acht etappes te gaan blijft deze Giro ook de kortste weg naar succes. ,,Als Tom in de ontsnapping zit, zijn niet veel renners beter dan hij.’’