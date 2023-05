LIVE Giro d’Italia | Wéér opgave in Giro: Alessandro Covi brengt aantal afmeldingen op 37

Giro d’Italia | Bekijk hier alle uitslagen, klassemen­ten en het etappesche­ma

De 106de editie van de Giro d’Italia is bezig aan de tweede week. Magnus Cort zette meteen iedereen op scherp na een fraaie vlucht in de tiende etappe. In de elfde etappe won Pascal Ackermann na een fotofinish van Jonathan Milan. De wielerronde telt in totaal 21 etappes waarvan drie tijdritten en duurt tot en met 28 mei. Bekijk in dit artikel alle uitslagen, klassementen en het etappeschema.