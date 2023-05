LIVE Giro d’Italia | Zesde etappe kent nodige hoogtemeters, eerste coronageval een feit

De Giro d’Italia gaat verder met de zesde etappe. Net als vorig jaar - toen rit acht - fietst het peloton een dag rond Napels en de Vesuvius, al wordt de vulkaan niet bedwongen. Wel wacht al snel een beklimming van ruim acht kilometer, maar in de slotfase is het grotendeels vlak. De officiële start is om 13.15 uur, vanaf dat moment blijf je in dit artikel via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.