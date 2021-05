LIVE | Kopgroep met Mollema in etappe naar beruchte Monte Zoncolan

Giro Ritwinnaar Schmid beleeft doorbraak in stofetappe: ‘Ik vind het leuk om op grind te rijden’

19 mei Mauro Schmid boekte woensdagmiddag in Montalcino zijn grootste overwinning uit zijn carrière. De 22-jarige Zwitser was in een lange sprint met Alessandro Covi net iets sneller, al moest het uit zijn tenen komen. ,,Eigenlijk kan ik het niet geloven”, zei de ritwinnaar na afloop.