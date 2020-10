LIVE | Ploeg van Kelderman vervolgt Giro, ondanks positieve test Matthews

Kelderman na 'hectische’ dag: ‘Zijn we ook weer doorgeko­men’

4 oktober Wilco Kelderman finishte in de tweede etappe van de Giro d’Italia, met aankomst bergop na een klim van ruim 3 kilometer, in het peloton met favorieten. Toch zag ook de kopman van Team Sunweb af: ,,Het was een korte etappe, met een snelle finale. Dat soort etappes hakken er ook wel in hoor.”