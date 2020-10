LIVE | Ruime kopgroep in bergrit, wat kunnen Kelderman en Kruijswijk?

Kruijswijk onder de indruk van ‘gedurfde actie’ Kelderman: ‘Gelukkig zat ik er niet ver achter’

5 oktober Steven Kruijswijk kijkt met een goed gevoel terug op de eerste test in de bergen deze Giro d’Italia. De kopman van Jumbo-Visma had het in de laatste kilometers weliswaar zwaar, maar hield het verlies op zijn concurrenten binnen de perken. ,,Dit was een goede dag.”