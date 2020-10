LIVE | Schrijft Kelderman historie op flanken van klim naar Sestriere?

Video Kelderman vol vertrouwen richting laatste bergetappe

23 oktober Wilco Kelderman kijkt met vertrouwen uit naar de laatste bergetappe in de Ronde van Italië. De rozetruidrager kwam zonder problemen binnen in het peloton op zo’n 12 minuten achterstand van ritwinnaar Josef Cerny, maar in gezelschap van zijn concurrenten.