LIVE | Volop strijd voor plek in vroege vlucht Giro-rit met kansen voor aanvallers

Mathieu van der Poel nog lang niet wakker uit zijn roze droom

Na weer een fenomenale dag in de Giro kan Mathieu van der Poel een paar dagen vooruit in de roze trui. MVDP stunt met een tweede plek in de tijdrit, achter de verrassende winnaar Simon Yates. Ook in de Giro voelt Van der Poel zich heerlijk thuis.

7 mei