Mark Cavendish (36) wil nog zeker twee jaar door: ‘Ik verwacht nog grote wedstrijden te winnen’

Eind 2020 overwoog Cavendish te stoppen. Hij beleefde in 2021 echter een opvallende comeback, onder meer met vier etappezeges in de Tour. Hij evenaarde daardoor het record van de legendarische Belg Eddy Merckx, met 34 dagoverwinningen in de belangrijkste ronde.

De 36-jarige coureur van Quick-Step Alpha Vinyl won inmiddels al een etappe in de Ronde van Italië, die momenteel wordt verreden. ,,Daaruit blijkt dat ik fit ben”, zei Cavendish tegen Italiaanse media. ,,Dat sterkt mij in mijn overtuiging dat ik nog wel even meekan. Sterker nog, ik verwacht dat ik zeker de komende twee jaar nog grote wedstrijden kan winnen.”

Of Cavendish dit seizoen ook in de Ronde van Frankrijk start, is niet zeker. De belangrijkste sprinter in de ploeg is vooralsnog de Nederlander Fabio Jakobsen, die wel zeker lijkt van een ticket voor de Tour. ,,Maar als ik word opgeroepen, ben ik er klaar voor”, aldus de Brit.

