Mathieu van der Poel nog lang niet wakker uit zijn roze droom

Door Daniel Dwarswaard



Ze hadden het samen vooraf nog lachend besproken. Van der Poel winnen op vrijdag in de sprint bergop. Tom Dumoulin de tijdrit op zaterdag. Maar met Van der Poel valt in deze vorm geen afspraken te maken. Ook in de tijdrit is hij een klasse apart en is hij zelfs drie seconden sneller dan specialist Dumoulin, die derde wordt.