Mathieu van der Poel rijdt voor eerste keer grote ronde uit: ‘Dan zullen we zien of ik beter ben geworden’

Met videoMathieu van der Poel moest in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia genoegen nemen met de derde plaats. De kopman van Alpecin-Fenix gaf toe dat hij niet meer de benen had om de zege te kunnen pakken in Verona. Die ging naar de Italiaan Matteo Sobrero.

Van der Poel keek bij In Het Wiel toch tevreden terug op zijn eerste Giro en de eerste grote ronde die hij uitreed. ,,Ik heb drie heel mooie weken gehad, nooit met het gevoel dat ik er genoeg van had. Dus dat is al veel voor mij", zei de Nederlander, die op de openingsdag de etappe won en vervolgens drie dagen in de roze leiderstrui reed.

,,Het lijkt al een halfjaar geleden dat ik de roze trui pakte, maar dat gaat zo in een grote ronde", aldus Van der Poel. ,,Die eerste rit was wel mijn grote doel. Daarna heb ik het nog een paar keer geprobeerd, twee keer dicht bij geweest, maar ik denk dat het over het algemeen een heel goede Giro is geweest.”



Van der Poel hoopt dat het uitrijden van een grote ronde gunstig kan zijn met het oog op de toekomst. ,,Dat zou wel kunnen. Ik denk dat het niet slecht is voor de basis. Ik heb na de klassiekers niet heel veel kunnen trainen voor de Giro. Ik wist natuurlijk niet hoe ik de derde week ging doorkomen, maar dat viel al bij al goed mee.”

De Nederlandse smaakmaker start 1 juli ook in de Tour de France, maar daar is hij nog niet mee bezig. ,,Ik ga eerst de fiets even aan de kant laten staan. Dan zal ik weer beginnen met fietsen en zullen we zien of ik beter ben geworden van deze grote ronde.” Van der Poel gaat voor de Ronde van Frankrijk normaal gesproken nog wel op hoogtestage. ,,Ja, dat is wel het plan.”

Bij Eurosport ging Van der Poel nog even in op zijn derde plaats in de afsluitende tijdrit, achter winnaar Sobrero en Thymen Arensman. ,,Ik had onderweg niet het beste gevoel. Ik kon bergop niet de wattages rijden die ik voor ogen had en kon ook niet op de zwaarste versnelling in de afdaling.”

