Mathieu van der Poel slaat op weergaloze wijze direct toe in Giro en heeft roze trui te pakken

Drie Nederlanders in top tienMathieu van der Poel heeft de eerste roze trui veroverd in de Giro d’Italia. In de 195 kilometer lange rit van Boedapest naar Viségrad was hij in een sprint heuvelop net iets sneller dan Biniam Girmay. Wilco Kelderman (5de) en Bauke Mollema (7de) finishten ook van voren.

Eigenlijk was het in 2020 al de bedoeling dat Boedapest de Grande Partenza zou mogen organiseren, maar vanwege de coronapandemie werd het naar dit jaar verschoven. Zo ging voor de veertiende keer in de geschiedenis van de Giro de ronde niet in Italië van start. Na de etappe van vandaag, de tijdrit van zaterdag en vlakke etappe van zondag keert de ronde na een rustdag dinsdag weer terug op Italiaanse bodem.



In de 195 kilometer lange rit met het venijn in de staart gebeurde er lange tijd niets. Mattia Bais en Filippo Tagliani van de kleine Italiaanse ploeg Drone Hopper-Androni Giacottoli gingen al na een kilometer in de aanval en kregen alle ruimte van het peloton. Hun maximale voorsprong bedroeg tien minuten, maar toen nestelden de ploeggenoten van Van der Poel, Girmay en Magnus Cort Nielsen zich op kop om het gat kleiner te maken. Van der Poel zelf keuvelde ondertussen achterin het peloton wat met Tom Dumoulin, ervaringsdeskundige wat betreft het dragen van de roze trui.

Met nog 14 kilometer te gaan zat het avontuur er voor Bais en Tagliani op. Het tempo in het peloton werd verhoogd en met Lotto Soudal op kop draaide het peloton de laatste beklimming op. Niet veel later werden ze afgelost door de ploeggenoten van Van der Poel.



Het was Lawrence Naesen die als eerste renner een aanval plaatste op de met 4,5 procent gemiddeld stijgende slotklim, maar al snel werd hij voorbijgereden door beroepsaanvaller Lennard Kämna. Het zag er even goed uit voor de Duitser, maar in de laatste kilometer werd hij toch teruggepakt en ging Wilco Kelderman van ver de sprint van de uitgedunde groep aan. Met mannen als Girmay, Ewan en Van der Poel in zijn wiel had hij een wonder nodig om het roze daadwerkelijk te veroveren.

Girmay schoot in de laatste honderden meters uit zijn wiel en mocht héél even dromen van een historische zege, maar toen schakelde Van der Poel er een tandje bij en drukte hij zijn wiel net iets eerder over de meet van de Eritreeër, wiens achterwiel nog werd geraakt door de vallende Ewan. Van der Poel mocht zo in zijn allereerste Giro-etappe direct het zegegebaar maken. Girmay finishte als tweede voor Pello Bilbao. Kelderman werd vijfde, Bauke Mollema legde beslag op de zevende plek en zorgde voor het derde Nederlandse vlaggetje in de top tien.



Morgen wacht voor Van der Poel en zijn collega's een individuele tijdrit.

