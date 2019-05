Mollema voor zware bergrit: Denk dat langere beklimmingen mij beter liggen

Gisteren had Mollema het zwaar bij het voorproefje met een aantal minder zware beklimmingen. ,,Ik ben blij dat de eerste bergrit goed is verlopen qua tijdschade”, aldus Mollema, die zich bergop naar eigen zeggen ‘nog niet supergoed voelde’. ,,Hopelijk gaat het de komende ritten wat beter bergop. Dit zijn wat langere beklimmingen en ik denk dat die mij wat beter liggen, met de rit van gisteren in de benen.”



Mollema heeft een aantal renners bij zich die van waarde kunnen zijn in de bergen. ,,Ik ben blij dat we een goede ploeg bergop hebben en dat geeft zeker vertrouwen. Giulio Ciccone is superbelangrijk voor me. Hij bleef donderdag bij me in de afdaling en op het vlakke kon hij nog een gaatje dichtrijden. Dat soort momenten zijn superbelangrijk”, aldus de 32-jarige renner van Trek. ,,Als het even tegenzit of je rijdt even alleen, dan kun je zomaar twee minuten verliezen in zo’n rit.”



Primoz Roglic geldt net iets over de helft van de Giro nog als de favoriet voor de eindzege en ook Vincenzo Nibali is nog een belangrijke kanshebber. Volgens Mollema gaat er zich tijdens de laatste week niet nog iemand melden. ,,Van achteren denk ik niet dat er veel mensen terug gaan komen. Hooguit een keer vanuit een ontsnapping. Maar dit zal het wel zijn”, aldus de outsider.



Mollema begint de dertiende etappe als de nummer zes van het algemeen klassement, op iets meer dan zes minuten van klassementsleider Jan Polanc.