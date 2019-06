Nibali voor elfde keer op podium in grote rondes, evenveel als Froome

Mollema: Volle bak begonnen, maar daarna geen risico's genomen

17:51 Terug op de plek waar hij in 2010 zijn eerste grote ronde afsloot, keek Bauke Mollema zondag tevreden terug op zijn optreden in de Ronde van Italië. De Groninger van Trek-Segafredo eindigde in de Giro als vijfde. ''Dit was misschien wel mijn beste grote ronde ooit, als ik kijk naar het niveau wat ik hier gehaald heb'', zei Mollema, die in de afsluitende tijdrit niet alle risico's had genomen, bij Eurosport.