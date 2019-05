Niemand zo onverstoorbaar als Mollema

Video Mollema rekent zich nog niet rijk: ‘Een minuut voorsprong zegt niets’

20 mei Met een wielermenu op komst dat veel zwaardere kost zal zijn dan wat in het eerste deel van de Ronde van Italië is voorgeschoteld, nam Bauke Mollema de eerste rustdag heel letterlijk. Laat ontbijten, niet fietsen, een wandelingetje langs het strand in Riccione, wat lezen en heel kort de media te woord staan. Dat waren maandag zo'n beetje de bezigheden voor de enige Nederlandse renner in de Giro die nog klassementsambities heeft.