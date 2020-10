Nu al een Giro die als vanouds nergens op slaat

Podcast | Voorbe­schou­wing Giro: ‘Wielren­ners kunnen niet dansen, behalve 'Flipsen' met zijn konijnen­pak’

4 oktober Vandaag praten Daan Hakkenberg en Hidde van Warmerdam over de tweede etappe in de Giro. En vooruit, het gaat ook over de tijdrit van gisteren. De rit van vandaag in Italië kent een interessante aankomst heuvel op. Een klim van bijna vier kilometer, gemiddeld iets meer dan 5 procent. Met Ganna in het roze lijkt het een rit voor Matthews en Sagan.