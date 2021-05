Opeens gaat het niet meer vanzelf met Evenepoel: ‘Zelfs mijn vader van 90 was mateloos ontgoocheld’

Mollema blijft in Giro jagen op ritwinst: ‘Dat staat mooi op je palmares’

17:25 Bauke Mollema trok al vier keer in de aanval in deze Giro d’Italia. Het leverde hem een vijfde plaats, op de Zoncolan, en een zevende stek in Gorizia op. ,,Ik blijf het proberen”, aldus de renner van Trek-Segafredo. ,,Er volgen nog vier kansen, die moet ik gewoon grijpen.”