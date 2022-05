‘Paarse’ Mathieu van der Poel mikt op tweede dagsucces in rit met lange klim

Het Giro-peloton bevindt zich nog altijd op Sicilië. Om 11.45 uur wordt er gestart en 174 kilometer verder ligt de finish in Messina, waar de renners rond 16.00 uur al verwacht worden. Nadat gisteren de Etna moest worden bedwongen - Tom Dumoulin zag zijn klassementsaspiraties in rook opgaan - kunnen de klimmers vandaag weer even hun hok in.



Maar is dat wel zo? Halverwege het parkoers moet namelijk de Portella Mandrazzi bedwongen worden. Deze klim van 19,5 kilometer aan 4,4 procent is vermoedelijk niet lastig genoeg om alle sprinters te lossen, maar de mannen met de explosieve dijen zullen hun uiterste best moeten doen om aan te haken. Of gaat er een vluchtersgroep met de dagzege aan de haal?



Mathieu van der Poel raakte gisteren zijn roze trui kwijt aan Juan Pedro López, maar is nog altijd drager van de paarse puntentrui en zal geïnteresseerd het kaartje van deze rit hebben bekeken. Kan de Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix vandaag zijn tweede etappezege van deze Giro boeken? Volg de koers vanaf de start in ons liveblog.