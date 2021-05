Peter Sagan bijna zeker van winst in puntenklassement, bergtrui voor Bouchard

Jum­bo-Vis­ma rijdt onzichtba­re Giro: ‘Voorpor­taal van de toekomst’

28 mei In de Giro is Jumbo-Visma lang niet zo dominant zoals in voorgaande wedstrijden. Sportief directeur Merijn Zeeman over het hoe en waarom. ,,Stiekem had ik ook gehoopt op een ritzege van Dylan Groenewegen. Maar ik wist ook dat het niet normaal zou zijn als dat zou gebeuren.’’