Ploegleider Dumoulin: Gecoacht om te winnen

Yates: Dumoulin groeit, en dat is niet goed voor mij

18:01 Hoewel Simon Yates in de elfde etappe van de Giro zijn voorsprong in het klassement op Tom Dumoulin iets zag toenemen, riep de Brit de Nederlander min of meer tot favoriet uit. ,,Hij is aan het groeien. En dat is niet zo goed voor mij.''