Podcast | Bauke Mollema: ‘Het is de bedoeling in de Giro snel tijd te verliezen’

Leiders in Giro Deze acht Nederlan­ders gingen Wilco Kelderman voor in het roze

23 oktober Wilco Kelderman is dichter bij het winnen van de Giro dan ooit. Mocht het zover komen dan is de 29-jarige wielrenner uit Amersfoorter de tweede Nederlandse winnaar ooit. Met zijn huidige koppositie in het algemeen klassement is Kelderman in ieder geval verzekerd van een plek in deze lijst met Nederlandse dragers van het roze.