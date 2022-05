Podcast | Giro Rustdag: Vissen, brommers en plezier

met video Mathieu van der Poel neemt roze trui mee naar Sicilië, Mark Cavendish wint eerste massa­sprint

Mathieu van der Poel mag dinsdag in Sicilië ook de Maglia Rosa aantrekken. In de laatste etappe in Hongarije kwam de Nederlander zonder kleerscheuren in het peloton over de streep. De eerste massasprint werd gewonnen door Mark Cavendish.

8 mei