Podcast In Het Wiel | ‘Als ik Armirail was, zou ik nooit meer wat voor Pinot doen’

Giro d’Italia | Bekijk hier alle uitslagen, klassemen­ten en het etappesche­ma

De 106de editie van de Giro d’Italia is bezig aan de tweede week. Geraint Thomas stond in de veertiende etappe de roze trui af aan Bruno Armirail. In rit vijftien ging de zege naar Brandon McNulty en eindigde Bauke Mollema als vierde. De wielerronde telt in totaal 21 etappes waarvan drie tijdritten en duurt tot en met 28 mei. Bekijk in dit artikel alle uitslagen, klassementen en het etappeschema.