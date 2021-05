Primeur gloort voor Sagan: paarse puntentrui heeft hij bijna binnen

Vandaag was het een belangrijke dag voor Sagan. Met een voorsprong van 22 punten op Davide Cimolai en 25 op Fernando Gaviria was het voor Sagan vooral zaak om het na 231 kilometer niét tot een massasprint uit te laten komen. Aan de streep lagen er namelijk 50 punten te wachten op de ritwinnaar. Toen een grote kopgroep was vertrokken, deed Sagan er met zijn BORA-ploeggenoten alles aan om de 23 ook daadwerkelijk weg te laten rijden. Iedereen die de oversteek wilde maken werd teruggepakt en iets toegeschreeuwd. Gekleineerd zelfs. Uiteindelijk slaagde Sagan in zijn opzet. Toen de voorsprong van de 23 renners was opgelopen tot bijna een minuut maakte de Italiaan Fabio Sabatini naast Sagan het gebaar dat er niet meer aangevallen mocht worden, waarmee ook de puntentrui virtueel werd uitgereikt aan Sagan.

De komende twee ritten staan in het rondeboek omschreven als bergetappes en dus krijgt de etappewinnaar slechts 15 punten. Ook de tijdrit levert slechts 15 punten op als winnaar. Onderweg kan de winnaar van een tussensprint nog 12 punten pakken, maar gezien het beeld van de laatste etappes is het onwaarschijnlijk dat Cimolai of Gaviria de Slowaak nog voor een verrassing zal zorgen. De kans dat zij een bergetappe winnen is helemaal klein. Sagan lijkt dus alleen nog de finish te moeten halen om zich te verzekeren van eindwinst.



Mocht Sagan zondag definitief gekroond worden tot winnaar van het puntenklassement is het voor de renner van BORA-hansgrohe de eerste keer. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Giro en eindigde hij op grote achterstand van Arnaud Démare. Sagan won - net als dit jaar - wel een rit.