Remco Evenepoel wil meteen in leiderstrui fietsen: ‘Ik ga zaterdag gelijk voor de ritwinst’

Evenepoel won op 23 april in Luik de laatste voorjaarsklassieker na een indrukwekkende solo en schreef in het voorjaar ook de UAE Tour op zijn naam. Eind vorig seizoen pakte de 23-jarige renner van Soudal - Quick-Step al de eindzege in de Ronde van Spanje en kroonde hij zich in Australië tot wereldkampioen. ,,Ik ben nu beter dan voor de Vuelta”, zei Evenepoel op een persconferentie in aanloop naar de openingstijdrit van de Giro in Fossacesia.

De Belg twijfelde vorig jaar nog of hij bergop met Roglic meekon. Die zorgen nam hij in maart in de Ronde van Catalonië weg. De Sloveen versloeg hem toen, maar het verschil was klein. ,,Ik ben weer wat percentages beter dan in Catalonië. Ik heb weer wat getraind en zit op het goede gewicht voor het klimwerk en de tijdritten. In de tijdritkilometers hoop ik Roglic te verslaan, maar hij is de olympisch kampioen dus dat wordt niet makkelijk.”

Evenepoel kijkt vooral naar de laatste week in de Giro. ,,Die is loodzwaar, ook qua reizen. Daar gaat het beslist worden. Maar ik wil de leiderstrui ook best zaterdag al pakken. Waarom niet? In de Vuelta had ik ook al vroeg de leiding en hebben we laten zien dat we de koers lang kunnen controleren. Ik ga zaterdag gelijk voor de ritwinst, maar tijdwinst op de andere klassementsrenners is het allerbelangrijkste.”

De drager van de regenboogtrui is dan ook de onbetwiste kopman en 'leider’ bij Soudal - Quick-Step. ,,Maar ik probeer geen leider te zijn, meer een relaxte teamgenoot en vriend. Mijn grote doel als kopman is om de sfeer goed te houden en positief. We zijn nooit gestrest, ik denk dat daardoor onze resultaten zo goed zijn.”

Evenepoel ziet Roglic als grootste concurrent, maar is ook op zijn hoede voor de teams van Ineos Grenadiers en Bahrain-Victorious. “Zij horen op papier ook bij de sterkste teams en kunnen gaan verrassen.”

De favoriet voor de eindzege waakt ook nog voor de gevaren van het coronavirus. Bij Jumbo-Visma vielen al drie renners weg door een positieve test. ,,We blijven het een beetje hetzelfde doen als vorig jaar in de Vuelta. Veel met mondkapjes en de bubbel zo klein mogelijk houden.”



