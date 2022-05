Rit 17 in de Giro: Sprokkelt Koen Bouwman opnieuw bergpunten in stevige bergrit?

Aangesla­gen Tom Dumoulin stapt uit Giro: ‘Het zit er gewoon niet in’

Tom Dumoulin heeft de Giro d’Italia verlaten. De Nederlander van Jumbo-Visma, in 2017 winnaar van de Ronde van Italië, kon het peloton in de snelle openingsfase van de veertiende etappe niet volgen en stapte vervolgens uit de wedstrijd. ,,Het is op, het is leeg.”

21 mei