Roglic over plassende ploegleider: ‘We hebben allemaal fouten gemaakt’

De kopman van Jumbo-Visma moest verder op de fiets van ploeggenoot Antwan Tolhoek en kwam niet veel later in de afdaling van de Civiglio ten val. ,,Ik hoorde het achteraf,’’ zegt Roglic over de plaspauze. ,,We hebben allemaal fouten gemaakt gisteren. Natuurlijk was dat niet het beste moment. Maar achteraf heb ik geluk gehad en uiteindelijk was ik blij toen ik bij de finish was.’’



Roglic denk dat de fietswissel met Tolhoek ook van invloed is geweest bij zijn val in de afdaling. ,,Natuurlijk, het is niet mijn fiets. Alles is net een beetje anders. De remmen, de bandenspanning. Ik wilde op de limiet naar beneden. En als je op de limiet gaat, dan kunnen door details dat soort dingen gebeuren en beslissend zijn.’’