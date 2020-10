Simon Yates moet Giro d’Italia verlaten na positieve coronatest

De 28-jarige renner werd meteen nadat hij zijn klachten had gemeld in een kamer geïsoleerd en is na zijn positieve test per ambulance vervoerd naar zijn quarantaineplaats. ,,Ook de andere renners en staf hebben nu een PCR-test ondergaan”, meldt de ploeg. Die leverden verder geen positieve resultaten op, zodat het team de Giro kan voortzetten. Ook de komende dagen zullen renners en begeleiders testen ondergaan.

,,Simon had lichte koorts vrijdagavond”, vertelt teamdokter Matteo Beltemacchi. ,,Dat stelden we vast tijdens onze routinecontroles die we hier drie keer per dag uitvoeren. Daarna werd hij geïsoleerd volgens de voorgeschreven protocollen en hebben we meteen een test afgenomen. Die was positief. Zijn symptomen zijn licht en hij verkeert verder in goede gezondheid.” Yates won twee jaar geleden de Ronde van Spanje.