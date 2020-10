Spreafico test positief op verboden middel en moet Giro verlaten

Spreafico is een ploeggenoot van Etienne van Empel, eveneens actief in deze Ronde van Italië. De Italiaan heeft nog het recht om de analyse van een B-staal aan te vragen.



Spreafico stond na 18 etappes op de 127ste plek in het algemeen klassement, met een achterstand van ruim 5 uur op rozetruidrager Wilco Kelderman. Zijn beste prestatie in een etappe was de 43ste plek in rit 8. In 2017 werd hij prof bij Androni Giocattoli-Sidermec. Begin augustus maakte hij een tussentijdse transfer naar Vini Zabù-KTM. Spreafico heeft twee profzeges op zijn palmares staan: rit- en eindzege in de Ronde van Venezuela 2018.