Sunweb bouwde jaren, daar moet Dumoulin van profiteren

Tijdsverschillen favorieten Dumoulin zet Froome en andere concurren­ten verder op achter­stand

8 mei Ondanks dat Tom Dumoulin zelf niet helemaal tevreden was de etappe, staat de Limburger er nog steeds bijzonder goed voor in de strijd om de roze trui ten opzichte van zijn concurrenten. Dumoulin staat tweede, op een seconde van Rohan Dennis. De meeste van zijn rivalen kijken inmiddels al tegen een forse achterstand aan. Dit is hun 'schade'.