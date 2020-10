Tocht richting skioord lijkt op het lijf van Kelderman geschreven

Giro d'Italia Guerreiro wint vanuit vroege vlucht, Kelderman stijgt naar plek twee in klassement

11 oktober Ruben Guerreiro heeft de negende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De 26-jarige Portugees versloeg op de slotklim naar Roccaraso medevluchter Jonathan Castroviejo na een bergrit in barre weersomstandigheden. Joao Almeida moest in de slotkilometer onder andere Wilco Kelderman laten gaan, maar de Portugees blijft in het bezit van de roze trui. Kelderman stijgt naar plek twee in het klassement.