Tom Dumoulin maakt volgende week rentree na opgave in Giro

Dumoulin stapte in de veertiende etappe van de Giro na een kleine 50 kilometer af vanwege rugklachten. ,,Het is op, het is leeg”, zei Dumoulin, die de Ronde van Italië in 2017 op zijn naam schreef. Zijn beste uitslag dit jaar was een derde plaats in de tweede rit, de individuele tijdrit in Boedapest. Hij werd vierde in de door ploeggenoot Koen Bouwman gewonnen zevende rit.