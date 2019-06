Trotse Ecuadorianen zien Carapaz grootste sportprestatie ooit leveren

Vorig jaar had de president zijn net 26 jaar geworden landgenoot ook al via Twitter gecomplimenteerd voor zijn ritzege in de Giro. Dit jaar keerde de renner van Movistar terug als outsider. Maar de echte favorieten vielen (Dumoulin), vielen tegen (Yates) of kwamen net tekort (Nibali, Roglic). De 'locomotief van Carchi', genoemd naar de provincie in de Andes waar zijn roots liggen, had zaterdag nog geprobeerd zijn Spaanse ploeggenoot Mikel Landa aan een ritzege te helpen, maar diens landgenoot Pello Bilbao verhinderde dat. Het was een mooi gebaar van de Ecuadoraan die in de bergen het best van alle klassementsmannen werd ondersteund.

Renner zonder zwaktes

Movistar had de luxe van twee kopmannen en topknechten als Andrey Amador. Maar Landa verloor veel tijd in de eerste week van de Giro, waardoor Carapaz als vanzelf in de rol van leider belandde. Het leek de renner, die een week voor de Giro al de Ronde van Asturië had gewonnen, niet te deren. ,,Hij is een renner zonder zwaktes. Hij kan klimmen, hij kan tijdrijden en hij heeft een sterke wil'', beschreef ploegbaas Eusebio Unzué zijn nieuwe ster.



Die wilskracht kwam hem al vroeg van pas. Hij was een jaar of 13 toen hij al vol aan de bak moest op het boerenbedrijf van zijn ouders. ,,Mijn moeder was lang ziek. Samen met mijn opa heb ik mijn vader geholpen. Elke dag stond ik om 4 uur op om de koeien te melken, daarna naar school en vervolgens trainen om 's avonds weer te helpen op de boerderij'', vertelde hij onlangs. Zijn doorbraak kwam toen hij in 2015 een rittenkoers voor renners onder 23 jaar in Colombia won. ,,Dat hadden ze heel lang niet meegemaakt, een buitenlandse winnaar.''



Hij was al verhuisd van Julio Andrade, een bergdorp op bijna 3000 meter hoogte, naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá waar hij als 15-jarig wielertalent was beland. De zege in de rittenkoers leidde de sprong naar Europa in waar Movistar hem eerst bij opleidingsploeg Lizarte stalde. In 2016 volgde zijn profdebuut, drie jaar later werd hij de eerste Ecuadoraan die een grote ronde wint.