Vijf redenen waarom de Giro misschien wel mooier is dan de Tour

1. Eerste grote ronde

Vergeet de voorjaarsklassiekers, hoe mooi het ook was met de doorbraak op de weg van Mathieu van der Poel. Nee, wielerliefhebbers kijken al even uit naar de eerste grote ronde van het jaar. Traditioneel is dat de Giro, waar het in het hooggebergte nog weleens winters kan zijn. Denk aan de sneeuwstorm op de Gavia waarin Johan van der Velde in 1988 verzeild raakte, of de val in 2016 van rozetruidrager Steven Kruijswijk. Op de Col d’Agnel knalde hij tegen een sneeuwmuur en weg was zijn zo goed als zekere eindoverwinning.

Volledig scherm Een stuurfout kost Steven Kruijswijk de roze trui in de Giro van 2016. © Cor Vos

2. Uitdagend parcours

Los van de bovenstaande voorbeelden; de Giro staat garant voor spektakel. Het is doorgaans klimmen op het eind, maar nu begint het klauteren zelfs al op de eerste dag: de laatste twee kilometer van de tijdrit van zaterdag in Bologna lopen op.

Na Israël (2018), Sardinië (2017) en Nederland (2016) is de Grande Partenza weer eens op het Italiaanse vasteland, waar ze het wielrennen liefhebben als het leven. Na de start gaat het peloton van berg naar berg. Via de Abruzzen naar de Alpen om vervolgens in de Dolomieten tot de beslissing te komen. Als die laatste bergketen niet de doorslag geeft, doet de afsluitende tijdrit in Verona dat.

Volledig scherm Net als in 2017 (hier met Dumoulin in het roze) moet het peloton in etappe 16 de Mortirolo over. Diezelfde dag beklimmen de renners ook de Gavia. © AFP Daarvoor zijn er ook al twee races tegen de klok, het grote wapen van Tom Dumoulin. Mede vanwege het relatief hoge aantal tijdritkilometers koos hij weer voor de Giro, die hij in 2017 als eerste Nederlander won. Daarnaast zijn er in deze ronde van Italië zes bergetappes en zeven heuveletappes, al kunnen de ritten uit die laatste categorie in Italië vaak moeiteloos ook onder de eerste geschaard worden.



Er zijn – vooral in het begin – vijf vlakke etappes, waarin de sprinters kans hebben. Toch is deze grote ronde er echt weer eentje voor de klimmers. Drie beklimmingen gaan boven de 2000 meter en er zijn maar liefst vijf aankomsten bergop. Evenveel als vlakke etappes, kom daar eens om in de Tour.

3. Goede deelnemers

Volledig scherm Net als Dumoulin is Primoz Roglic een gevreesd tijdrijder. © AFP Natuurlijk is de Tour nog altijd de grootste wielerwedstrijd, toch is de tijd dat alleen Italianen van de Giro een hoofddoel maakten al even geleden. Neem Tom Dumoulin, de winnaar van 2017. Voor de Limburger zijn grote rondes het ultieme wielrennen en dit jaar heeft hij de Ronde van Italië opnieuw met rood omcirkeld. En met hem, nog een vrij grote kopgroep toprenners. Met onder anderen oud-winnaar Vincenzo Nibali, maar ook Simon Yates, Primoz Roglic, Miguel Ángel López en Mikel Landa. Wereldkampioen Alejandro Valverde en de Colombiaanse sensatie Egan Bernal zouden ook meerijden, maar zij haakten op het laatste moment geblesseerd af.

Enquete poll Wat is de mooiste grote ronde? Giro d'Italia

Tour de France

Vuelta a España Wat is de mooiste grote ronde? Giro d'Italia (69%)

Tour de France (28%)

Vuelta a España (4%)

4. Italiaanse helden

Meer nog dan de Fransen, spreken de Italianen in hun eigen grote ronde aan. Denk aan Mario Cipollini, de supersprinter uit de jaren negentig die nog altijd de meeste dagzeges (42) achter zijn naam heeft. Of Marco Pantani. De laatste die de Giro en de Tour in één jaar won. Nadat ‘De Piraat’ in 1999 uit de Giro gezet werd vanwege een te hoge hematocrietwaarde kwam het met hem niet meer goed, maar in het land van de laars blijven wielerhelden altijd bestaan. Zo gaat er ook geen ronde voorbij zonder herinneringen aan Fausto Coppi, Gino Bartali en Francesco Moser.

Volledig scherm Marco Pantani lijkt hier op weg naar de eindzege, maar aan het eind van de Giro wordt hij uit koers gehaald. © Cor Vos

5. Mooi Italië

Mooi roze is niet lelijk; de klassementsleider in de Giro valt in ieder geval op. Sinds 1931 is het truitje roze, naar de kleur van het papier van La Gazetta dello Sport. Wie aan het eind bovenaan staat, ontvangt ook nog eens een echt mooie beker: Il Trofeo Senza Fine, de trofee zonder einde. Smaakvol, zoals zoveel in Italië. De rondemissen bijvoorbeeld, maar natuurlijk ook de koers waarin eens niet haast bijna elke ploeg er een massasprint van probeert te maken.