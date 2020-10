Vlakke tijdrit naar Milaan bepaalt wie de Giro wint

15,7 afsluitende kilometers richting het centrum van Milaan. Zonder al te veel bochten, volledig vrij van hoogtemeters. Ze hadden voor Wilco Kelderman als een roze loper moeten aanvoelen. Op weg naar eeuwige roem. Maar in plaats van dat de 29-jarige Nederlander vandaag zijn leiderstrui verdedigt, rijdt hij een paar minuten voor een historisch gevecht om de eindzege in de Giro uit. Een gevecht waarin hij zelf geen rol meer speelt.

Want na de laatste bergetappe in de Giro is Wilco Kelderman geen klassementsleider meer en ook geen favoriet om de grote ronde alsnog te winnen. Hij staat op een achterstand van een minuut en 32 seconden en gaat derde worden. Zijn eerste podiumplaats in een grote ronde, dat wel. Maar waar het vandaag écht om gaat is het secondespel tussen roze truidrager Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart.

Volledig scherm Etappe 21 Giro20. © adr

Zij staan in het algemeen klassement exact gelijk. De uitslag van de tijdrit is dus allesbepalend voor het winnen van de Giro. Een bloedstollende apotheose, die even na 16:00 uur vanmiddag begint. Geoghegan Hart start om 16:09 uur, Hindley is om 16:12 uur aan de beurt. De Australische klassementsleider wordt rond 16:30 uur op het Piazza del Duomo verwacht.

Op basis van de twee eerdere tijdritten deze Giro kan het alle kanten op. In de eerste etappe was Hindley de snelste van de twee, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Geoghegan Hart in veel ongunstigere weersomstandigheden moest starten. Op dag veertien van de Giro was de Brit over 34 kilometer ruim een minuut sneller dan zijn Australische rivaal. Het is dan ook Geoghegan Hart die als de topfavoriet voor de eindzege mag worden gezien. Maar er zijn deze Giro d’Italia meer gekke dingen gebeurd.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.