Vreugdedansje bij Giro-organisatie: 'Mathieu van der Poel is een van de fenomenen in het wielrennen’

Door Daniël Dwarswaard



Alsof die roze trui en de bijpassende roze fiets magnetisch zijn. Overal waar Mathieu van der Poel is, trekt hij de mensen aan. Hun aandacht, hun verering, hun interesse. Ook in Hongarije, een land zonder wielercultuur, is de Nederlander in één klap bekend. Of het nu zondagmiddag aan de boorden van het Balatonmeer is, of eerder die dag voor vertrek uit het provinciestadje Kaposvár. De mensen juichen, Van der Poel wordt geleefd. Een weekend lang, elke dag van camera naar camera. Maar op het Heldenplein in hartje Boedapest is op vrijdagmorgen, een paar uur voordat Van der Poel het roze pakt, toch nog even tijd voor selfies met de kleinste fans. Zo heeft vader Adrie hem ook opgevoed.