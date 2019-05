Wie zijn de grootste Giro-concurrenten voor Dumoulin?

Door Daan Hakkenberg



Primoz Roglic (29 jaar, Jumbo-Visma, Slovenië)

Stond nog nooit op het podium van een grote ronde, maar misschien is Primoz Roglic wel de grootste favoriet die zaterdag in Bologna van het startpodium rolt voor de ruim 8 kilometer lange proloog. De Sloveen is de enige die Tom Dumoulin serieus van repliek kan dienen in de drie tijdritten deze Giro. Bezig aan zijn vierde profjaar en dit seizoen koning van de korte etappekoersen. Won al de UAE Tour, Tirreno - Adriatico en afgelopen week - met drie etappezeges - de Ronde van Romandië. Enige vraag is of Roglic niet te vroeg in vorm is aangezien de Giro pas over vier weken in de Dolemieten wordt beslist.