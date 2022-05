Wilco Kelderman verliest elf minuten op Blockhaus nadat spaak uit wiel gaat: ‘Niet mijn dag’

,,In de afdaling naar de slotklim reed ik een spaak uit mijn wiel”, legde Kelderman uit waarom hij aan de voet van de Blokchaus niet in de groep met favorieten zat. ,,Ik denk dat die spaak te warm werd, die klapte gewoon, door de druk.”

In de volgens Kelderman ‘supersnelle afdaling’ moest hij vervolgens twee keer van fiets wisselen. ,,Toen zat ik al op apegapen voor de klim. Ik had daar al wel het idee dat het hem niet meer ging worden. Het was niet mijn dag. Natuurlijk ben ik zwaar teleurgesteld.”



Door een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik moest Kelderman, derde in de Ronde van Italië van 2020, de Giro bijna missen. ,,Fysiek gaat het op zich oké, her en der heb ik wel een paar pijntjes", aldus de renner van Bora-hansgrohe. ,,De eerste paar dagen was het goed, maar dat was ook niet heel lastig. Dan wordt er snel gedacht door iedereen van ‘die Wilco is wel in orde’. Ik ben blij dat Jai (Hindley, red.) er zo goed voor staat, daar kunnen we voor werken, de Giro is nog niet over. Mijn voorbereiding op deze Giro was gewoon niet goed. Dan hoop je dat het goed genoeg is in de koers, maar ik wist eigenlijk al dat het moeilijk zou worden.”

Volledig scherm Wilco Kelderman. © photo: Cor Vos

Arensman beste Nederlander

Thymen Arensman werd na de zware bergrit naar de Blockhaus de best geklasseerde Nederlander in de Ronde van Italië. De renner van Team DSM staat inmiddels twaalfde op één minuut en 27 seconden van klassementsleider Juan Pedro López. Maar de renner uit Beesd blijft zijn rol als helper van de Fransman Romain Bardet benadrukken. ,,Ik hoop ook de komende twee weken nuttig te zijn voor hem, daarvoor ben ik hier”, zei Arensman.



De 22-jarige renner geldt als een groot talent, maar wordt door zijn ploeg bewust in de luwte gehouden. Kort voor de Giro eindigde hij nog als derde, achter zijn kopman Bardet, in de Ronde van de Alpen. Hij was er ook de beste jongere. In Tirreno-Adriatico moest hij in het jongerenklassement alleen de Sloveen Tadej Pogacar, de tweevoudig Tourwinnaar, voor zich laten. Vorig jaar werd hij al derde achter Primoz Roglic in de afsluitende tijdrit van de Vuelta.



In het openingsweekeinde in Hongarije maakte Arensman indruk, al was hij zelf over de tiende plaats in de individuele tijdrit niet heel tevreden. Maar steeds, ook zondag, volgt dan de opmerking dat het klassement er voor hem niet toe doet. ,,Het was een slopende rit, heel pittig. Ik ben blij dat Romain het zo goed doet. Ik moet alleen maar volgen en hem helpen. Al is het wel fijn als ik ook hoog in het klassement blijf, zodat we twee kaarten hebben om te spelen.”



Bardet finishte zondag als tweede achter ritwinnaar Jai Hindley en staat derde in het klassement, op veertien tellen van leider López. ,,Je ziet dat Romain hard omhoog rijdt, hartstikke mooi. Dit was een mooie test voor wat ons de komende twee weken nog te wachten staat. Ik ben blij dat wij ook een beetje meedoen.” Maandag volgt een rustdag. Dat had van Arensman niet eens gehoeven. ,,Ik voel me nog wel goed en redelijk fris. Van mij hadden we nog wel een weekje door mogen gaan.”

Simon Yates

Simon Yates zag de hoop op de eindzege in de Giro d’Italia op de Blockhaus vervliegen. De Brit van BikeExchange-Jayco was op de venijnige Apennijnencol de eerste van de klassementsrenners die moest lossen. Yates finishte op meer dan elf minuten van ritwinnaar Jai Hindley en viel weg uit de top. ,,Ik heb echt geleden vandaag”, vertelde Yates, die dinsdag betrokken was bij een valpartij en er een zere knie aan overhield.



,,Het was vandaag niet alleen die knie, het was ook de hitte die ik niet verteerde. Ik hoopte dat ik mee zou kunnen. Ik rijd al dagen met pijn en doe mijn best, maar vandaag ging het echt niet”, klonk de 29-jarige Brit gedesillusioneerd. Vier jaar geleden leek hij op weg naar de eindzege in de Giro tot een ongelooflijke inzinking twee dagen voor het einde. Landgenoot Chris Froome won die Giro, Yates revancheerde zich wel met winst in de Vuelta later dat jaar.



Drie keer keerde hij terug in de Giro, steeds met veel ambitie. Telkens kwam Yates te kort. En ook dit jaar, bij een nieuwe poging, zal de overwinning er niet in zitten. Het is zelfs zeer de vraag of de kopman van BikeExchange dinsdag na de rustdag nog opstapt. ,,We gaan kijken hoe ik herstel. Ik weet het niet.”

Volledig scherm Simon Yates na afloop van de negende etappe. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Wilco Kelderman. © AD