Eindhoven is tijdens Glow als een grote printplaat

Iedereen, ook sponsor ASML, was enthousiast over ‘_Root’, het project waarmee designer Gijs van Bon vorig jaar in de Nachtegaallaan met lasers en een boom de relatie tussen natuur en technologie onderzocht. Met betoverend resultaat. Het nieuwe project ‘_Ping’ van de Eindhovense ontwerper is een stuk groter en flink ingewikkelder dan zijn voorganger.