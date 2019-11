Eindhovense lichtkunstenaars leveren belangrijke bijdrage aan Glow 2019

Geen gerecycled plastic, maar nieuwe plastic zakken in scholenpro­ject Glow

19 november EINDHOVEN - Het plastic dat is gebruikt voor het Glow for Kids project, blijkt geen restmateriaal te zijn maar nieuw besteld plastic. In de kleurrijke ‘Kasteelkamer van de keizer’ bij het Eindhovense Beursgebouw zijn zo’n 6000 plastic zakken verwerkt.