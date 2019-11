Glow straalt tot buiten de regio: 750.000 bezoekers verwacht

Merkenonderzoeker Hendrik Beerda uit Amsterdam doet jaarlijks onderzoek naar de bekendheid van evenementen, en zag Glow vorig jaar voor het eerst in de top tien van best gewaardeerde stadsevenementen prijken. ,,In dit soort lijstjes staan vaak jarenlang dezelfde evenementen. De opkomst van Glow is echt opvallend. Glow heeft in afgelopen jaren gestaag naam gemaakt, eerst vooral regionaal, maar nu ook nationaal. Bijna alle stadsevenementen zijn vorig jaar minder populair geworden en wat dat betreft was Glow een positieve uitzondering. Vooral het vernieuwende karakter en het kindvriendelijke imago werden genoemd.”



Een officiële ranglijst van beste lichtfestivals ter wereld is er eigenlijk niet. Het festival Fête des Lumières in Lyon wordt vaak geroemd. Het is waarschijnlijk het oudste lichtfestival en met jaarlijks twee miljoen bezoekers ook een van de grootste publiekstrekkers. In Nederland heeft Glow vooral concurrentie van het Amsterdam Light Festival, dat sinds 2012 in december en januari georganiseerd wordt.