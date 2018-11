Honderden bezoekers GLOW Eindhoven ondanks regenachtige start: ‘Glow verrast nog steeds’

Om 18.30 uur werd GLOW officieel geopend door burgemeester John Jorritsma in het Philips Stadion. Het lichtevenement wordt dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd. 35 lichtkunstenaars exposeren een week lang met hun projecten.

Nu al verrast

Ook de familie Verkruysse uit het Belgische Sint Niklaas moest en zou naar de lichtstad. ,,We hebben er al zo veel over gehoord. Het is écht prachtig”, zeggen ze bij de Catharinakerk. Daar wordt door middel van videomapping een fantasierijke dans op geprojecteerd. ,,We zijn nu al zo verrast en het is het eerste wat we zien.”

Ook Trudy, Gentiana, Peter en hond Bodhi uit Eindhoven zijn enthousiast over het lichtkunstwerk op de Catharinakerk. ,,Ik snap dat het voor de organisatie steeds moeilijker wordt om te blijven verrassen. Maar het lukt ze toch ieder jaar weer”, zegt Trudy. Wel merken ze dat het commerciëler wordt. ,,Vroeger moest je echt zoeken om een glas gluhwein te scoren maar nu zijn er overal plekjes ingericht.” Ze vinden het handig om de weg te weten want dan kun je wat saaie stukken afsnijden. Last van de regen hebben ze niet, al moeten ze hond Bodhi straks wel even droog föhnen. ,,Handig zo’n gratis wasbeurt bij een bezoekje aan Glow.”

Alex van Baren uit Amsterdam is voor het derde jaar op rij naar Eindhoven afgereisd voor Glow. ,,We kijken er ieder jaar weer naar uit.” Hij slaapt in het Pullman Hotel. Het kunstwerk op het dak van dat hotel zet de hele Eindhovense nacht in het blauw. Maar daar hebben ze binnen gelukkig geen last van. Ook dit keer zijn ze weer verrast door het aanbod. ,,Ze weten elke keer weer te verassen.”

Chaotisch

Dennis Pieters(14) en Luuk Steusfij (15) houden vanuit de scouting een oogje in het zeil. Op de hoek bij SchaapCitroen op de Demer is er weinig om van in paniek te raken. ,,We hoeven niet zoveel te doen”, zegt Luuk. In het steegje langs bioscoop Pathé is dat enorm anders. Honderden mensen manoeuvreren daar langs lomp geparkeerde fietsen en slome slenteraars.

Ook iets verderop langs de Dommel is het chaotisch. Daar waar het lichtkunstwerk van Precious Plastic in de Dommel ons met de neus op de gevolgen van plastic afval wil duwen. Onbedoeld bijeffect: zelden was overpopulatie en kuddegedrag zo voelbaar. Een moeder heeft de grootste moeite om een kinderwagen door de modderpoel te duwen die het grindpad langs de Dommel is geworden.

Sommigen staan twintig minuten stil in de regen terwijl het bord ‘blijf op dit pad, voor uw eigen veiligheid’ ze vanaf zijkant toelacht. ,,Wat een onzin”, klinkt het veelvuldig. Tip: negeer het bord, loop over de weg. Dat zegt ook crowdcontroller Arie. ,,Op de eerste avond kom je er altijd achter dat bepaalde dingen op papier perfect waren”, zegt hij. ,,Kinderziektes hou je toch.” Ze raken er bij de organisatie niet van in de stress. Die zijn al wat jaren gewend aan het in goede banen leiden van honderdduizenden bezoekers.

Volledig scherm Glow 2018, regenachtige eerste dag © Jelle Krekels