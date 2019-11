Is Glow in Eindhoven rolstoelvriendelijk? Hoe bevalt een avondje ‘Glowen’ op zithoogte?

Gerard de Nooij is vanavond zeker niet de enige in een rolstoel. Dat merkte hij al in de paar minuten dat hij bij de Augustijnenkerk staat. ,,Er zijn er misschien al wel twintig voorbij gekomen.” Een stroom mensen trekt voor zijn neus voorbij. Vrijwel iedereen volgt daarbij de looproute. Die leidt door het onlangs opgeleverde conferentiecentrum en over een kasseienstrook - de meest vervelende ondergrond voor rolstoelers - naar de achterzijde bij het kanaal. ,,Zolang je met de stroom mee kan, gaat het goed”, zegt De Nooij, die zijn rolstoel met elektrische handbike behendig over een drempeltje met bekabeling manoeuvreert. Lastiger wordt het als die hoger zijn of als hij bij het oversteken elders op de route vanwege hoge stoepranden af moet wijken van de looproute en ineens tegen de stroom in moet. De verkeersregelaar op de Grote Berg is zich hiervan bewust en wenkt hem. ,,Hier is het makkelijker om de stoep op te gaan.”