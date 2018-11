Positieve reacties op Glow: ‘Mooier dan andere jaren’

Volledig scherm Heleen Lauwers. © Bert Jansen

Heleen Lauwers

Woonplaats: Asten

Hoeveelste Glow: 3e keer

Cijfer: 7,5

Het is een paar jaar geleden dat ik voor het laatst op Glow was. Ik zie duidelijk progressie. Andere jaren vond ik het door de lichtjes soms een beetje een kermis, dat is dit jaar niet zo. Vooral de beweging in een aantal projecten is knap gedaan. Nadeel blijft de drukte op de route, zeker mijn camera is daarbij een handicap.

Volledig scherm Patrick van Meijel en Joyce Janssen. © Bert Jansen

Patrick van Meijel & Joyce Janssen

Woonplaats: Venlo

Hoeveelste Glow: 2e keer

Cijfer: 7,5

Patrick: Vorig jaar was het mooier. Joyce: Ik vind dat er dit jaar lange stukken leegte zijn. Ook zijn er meer kleinere projecten te zien, terwijl mijn voorkeur juist uit gaat naar de grotere projecten zoals de Witte Dame en de Catharinakerk omdat die spectaculairder zijn. Het lukt beter om mijn aandacht vast te houden als er van alles te zien is.

Volledig scherm Jojanneke van Zandwijk. © Bert Jansen

Jojanneke van Zandwijk

Woonplaats: Tilburg

Hoeveelste Glow: 5e keer

Cijfer: 9

Als je mij voorgaande edities om een cijfer had gevraagd, was het zeker een 10 geweest. Toen had ik nog meer het 'wow-gevoel'. Dit jaar zijn een aantal werken wat minder. Toch heeft de organisatie wederom een mooi evenement neergezet dat echt bij Eindhoven past. Hoogtepunten zijn voor mij de Catharinakerk en de zwaluwen. Verder opvallend is de diversiteit van de bezoekers. Ik heb zoveel verschillende talen gehoord vandaag.

Volledig scherm Nikki Selen en Jarl Lemmens © Bert Jansen

Nikki Selen & Jarl Lemmens

Woonplaats: Breda en Eindhoven

Hoeveelste Glow: 1e keer en 4e keer

Cijfer: 8

Nikki: Het is mijn eerste keer Glow en ik had niet verwacht dat het zo groot was. Wat ik erg mooi vond om te zien waren de Chinese kunstwerken. Ik vind het leuk als er veel afwisseling zit tussen de projecten. Alleen een lichtshow is voor mij te statisch. Jarl: "Ik vind het dit jaar mooier dan andere jaren. Vooral de Catharinakerk was heel knap gedaan.

Volledig scherm Tineke de Bunje © Bert Jansen

Tineke de Bunje

Woonplaats: Eindhoven

Hoeveelste Glow: 8e keer

Cijfer: 8

Het is dit jaar een compacte route waarbij de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten. Het is mooi bij elkaar gezocht. Bijzonder is dat er op veel plekken ook met geluidseffecten en dansers werd gewerkt. Dat vond ik een verrassende toevoeging, al moet het niet gaan overheersen.

Volledig scherm Joey Ouyang en Meitou Hoeksma © Bert Jansen

Joey Ouyang & Meitou Hoeksma

Woonplaats: Eindhoven en Sittard

Hoeveelste Glow: 3e keer en 1e keer

Cijfer: 8

Joey: "Ik geef Glow een 8, maar de Witte Dame krijgt van mij een tien. Door de 3D-effecten en overbelichting kreeg je echt het gevoel alsof het hele gebouw bewoog. Adembenemend en zeer knap gedaan. Die beweging is echt een nieuwe ontwikkeling die ik nog niet eerder bij Glow heb gezien.

Volledig scherm Riky Jansen © Bert Jansen

Riky Jansen

Woonplaats: Son

Hoeveelste Glow: 13e keer

Cijfer: 8

Het is leuk om te zien dat iedereen goede zin heeft. De sfeer die in de stad hangt is echt toppie. Samen met mijn zussen ga ik ieder jaar naar Glow en iedere keer is het weer helemaal anders. Het mooiste dit jaar vond ik de Witte Dame met al die kleuren en lampen. Het is geweldig hoe zo'n oud historisch pand door gebruik van licht ineens een compleet nieuw uiterlijk krijgt. Oud en nieuw zijn echt verweven.

Volledig scherm Doortje van Erp © Bert Jansen

Doortje van Erp

Woonplaats: Eindhoven

Hoeveelste keer Glow: 7e keer

Cijfer: 8

De prachtige foto's in de krant motiveerde mij om dit jaar weer alles met eigen ogen te komen bekijken. Vorig jaar was de route langgerekt en vond ik het stuk rondom de Dommel erg donker, daarom hebben we dit jaar vooraf een aantal hoogtepunten geselecteerd en zijn we tussendoor gestopt voor een kopje koffie. Zo blijft het behapbaar.

Volledig scherm Aishee Nandi en Deep Chakraborty © Bert Jansen

Aishee Nandi & Deep Chakraborty

Woonplaats: Eindhoven

Hoeveelste keer Glow: 1e en 2e keer

Cijfer: 9,5

Deep: Vanuit onze woning in de Dommelstraat zien we al de hele week de massa voorbij trekken. Ik heb het idee dat het drukker is dan vorig jaar, ook vind ik Glow kwalitatief beter. Eindhoven is de perfecte plek voor een festival als dit. Toch herinnert het me ook een beetje aan mijn vaderland India, waar ook jaarlijks een groot lichtfestival is. Al die lampjes geven me een thuisgevoel.

Volledig scherm Margo van den Eijnde © Bert Jansen