3500 padden en kikkers over Somerenseweg in Heeze gezet

Valtech­niek voor senioren en een kop soep; fysiothera­peut geeft praktische tips

GELDROP - Tijdens de Soep-Inn in wijkgebouw Den Akert in Geldrop, komt fysiotherapeut Mirjam van Boxtel praten over mobiliteit, valtechnieken en manieren van opstaan. Van Boxtel is verbonden aan Fysiotherapie Zesgehuchten en heeft een master in geriatrie fysiotherapie.