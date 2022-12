92-jarige gaat het rustiger aan doen met hakken; zijn huis en tuin staan al vol beelden

Het is zo’n 60 jaar geleden dat Ad van der Hoeven uit Heeze begon met beeldhouwen. ,,Gewoon op eigen houtje. Ik wilde drie dimensionaal werken.” De elektrotechnisch ingenieur besloot 30 jaar geleden een cursus te volgen bij De Wiele in Geldrop.

Dat is hij al die jaren blijven doen, maar nu stopt hij ermee. ,,Ik begin er tegenop te zien. Het is uren staan. Op het eind van de les ben ik zo moe dat ik de puf niet meer heb om naar huis te gaan. Nu ik het heb besloten, heb ik er wel een beetje spijt van.

Vrienden en kennissen zijn overleden

Op mijn leeftijd zijn veel vrienden en kennissen overleden. De lessen waren voor mij een sociale gebeurtenis, zeker de laatste 25 jaar. Na een paar cursussen had ik de techniek wel onder de knie. Maar een cursus stimuleert om te blijven beeldhouwen en het was gezellig. Ik ga gewoon nog eens koffie drinken.”

Volledig scherm Gebeeldhouwde Rommeltje © Olga Maria Berger

In de woonkamer, hal en tuin staan het vol met beeldhouwwerken. Hoeveel het er zijn? ,,Veel meer dan de vijftig waar ik foto’s van heb”, vertelt hij. ,,Ik heb er ook een aantal verkocht in de loop van de jaren. Misschien heb ik wel het dubbele gemaakt.”

Quote Het is prachtig om je kleinkinde­ren zolang te mogen meemaken.” Ad van der Hoeven, Beeldhouwer

Kat Rommeltje ligt op zijn vertrouwde plekje onder een tafeltje. De gebeeldhouwde versie tenminste. Het was de kat van zijn vrouw Miep (89) en ze had er verdriet van toen hij overleed. Het uit hout gesneden hoofdje van zijn vijf- jarige zoon staat in de boekenkast. De zoon is intussen 63.

Verstrengelde trouwringen

Zijn stijl noemt hij ‘geometrische abstracties’. Verstrengelde figuren, kubistische vormen en ook figuratieve beelden heeft hij gemaakt. ,,Een bèta man met kunstzinnige aanleg”, merkt Miep op. ,,Dat bèta zie je terug in zijn beelden.”

Voor zijn 60 jarige bruiloft maakte hij verstrengelde trouwringen. ,,Ik heb er drie in brons laten gieten voor mijn kleinkinderen die achter in de twintig zijn. Die wil ik hen op hun bruiloft geven. Maar dit jaar zijn Miep en ik 65 jaar getrouwd en ik heb ze nog allemaal. Ze trouwen tegenwoordig niet meer, ze gaan samenwonen. Het is wel prachtig om je kleinkinderen zolang te mogen meemaken.”

Volledig scherm Verstrengelde trouwringen © Olga Maria Berger

Behalve dat de cursus te vermoeiend wordt, heeft Van der Hoeven het thuis drukker gekregen. ,,Ik ben mantelzorger voor mijn vrouw, nou ja, halve mantelzorger. Ze kan zichzelf aardig redden, maar verder doe ik alles en dan staat de cursus regelmatig in de weg.” Beeldhouwen blijft hij doen. Achter het huis heeft hij een atelier. De stenen verzamelt hij tijdens vakanties. Kalksteen in Frankrijk, marmer in Portugal.

Na bevrijding nog bommen

Van der Hoeven is in Eindhoven geboren en getogen. Als 13-jarige jongen maakte hij daar de bevrijding mee. ,,Een paar dagen na de bevrijding gooiden de Duitsers bommen op Eindhoven en die kwamen terecht in de tuin van de buren. Dat was een ongelofelijk lawaai. Zoiets heb ik nooit meer gehoord in mijn leven.”

Het nieuws over de oorlog in Oekraïne volgt hij op de voet. ,,Wij hebben in de oorlog, net als de Oekraïners nu, lang zonder elektriciteit gezeten. Dat was toen niet zo’n punt, we stookten op kolen. Tegenwoordig werken verwarmingsketels niet meer zonder elektriciteit en dus hebben ze het koud daar.”